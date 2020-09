Chia, lettera con minacce a Bertolotti: “Ti bruciamo barca, ristorante e stabilimento”

Una busta anonima e con pesanti minacce è arrivato all’indirizzo di Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio sud Sardegna, che ha raccontato l’episodio con un video diffuso su Facebook. “Nel mio ristorante è arrivata una busta anonima che conteneva 3 foto: una con lo stabilimento balneare in fiamme, una con ristorante in fiamme e una con una barca in fiamme. Queste sono le mie attività di impresa. Sulle quali incombe una minaccia di incendi. Dopo ansia e preoccupazione sono sfumate. Sono preoccupati i miei collaboratori. All’autore voglio dire che la nota è stata portata alla squadra mobile e alla polizia scientifica, a lui vorrei esprimere una parola di vicinanza e vorrei spiegargli che la mia vita lavorativa è una vita di sacrifici e pesante fatica”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a