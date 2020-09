Berlusconi positivo al Coronavirus, contagiati anche i figli Barbara e Luigi

Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus e anche due dei suoi figli, Barbara e Luigi, sono risultati positivi al tampone, secondo quanto apprende l’Ansa. Barbara ha avvertito sintomi che sono durati un paio di giorni. E nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne, Silvio Berlusconi ha detto: “Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”. Domani ad esempio Berlusconi interverrà telefonicamente a un convegno di Forza Italia a Genova. La notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/politica/berlusconi-coronavirus-positivo-1.5469952

