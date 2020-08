Quartucciu, un uomo getta dal cofano della macchina tre gattini con violenza: scatta la denuncia di un cittadino

Quartucciu, un uomo getta dal cofano della macchina 3 gattini con violenza: un cittadino si accorge del fatto, scatta alcune foto e denuncia alle forze dell’ordine.Dove non arriva l’occhio delle telecamere della videosorveglianza cittadina, ci sono i residenti che, telefono in mano, sempre più spesso riescono a catturare con l’obiettivo il reato e il viso di chi l’ha commesso.A Quartucciu questa mattina in Località Pill’ ‘e Matta, nei pressi di un supermercato, “verso mezzogiorno nel fare inversione poco più avanti – racconta il testimone – abbiamo notato un’auto, una C3 di colore nero, nello sterrato adiacente la rivendita auto. Questa si è fermata all’interno del terreno e il conducente del veicolo, con fare circospetto, ha aperto il cofano e buttato con violenza 3 cuccioli di gatto. Abbiamo fotografato il veicolo e anche il conducente e allertato tempestivamente le competenti forze dell’ordine”. Purtroppo i vigili del fuoco hanno tentato di recuperare le tre bestiole che, sicuramente spaventate, si sono dileguate nei terreni adiacenti.Un gesto da condannare fermamente ed è bene ricordare che l’abbandono degli animali è severamente punito dalla legge. “Ci ha guardato con volto minaccioso appena ha notato che lo abbiamo fotografato” racconta la testimone che spera in un lieto fine per i tre gattini abbandonati.

