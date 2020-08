San Sperate, ci sono due nuovi cittadini positivi al Covid: “Proteggiamoci, soprattutto in questo periodo”. L’invito del sindaco di San Sperate Enrico Collu dopo la notizia ricevuta: “E’ arrivata questo pomeriggio la notifica da parte dell’ ATS della presenza di due casi di positività al Covid-19 a San Sperate”. L’amministrazione comunale però precisa: ” Le persone interessate stanno bene e sono in isolamento domiciliare.Come ho scritto ieri, e scrivevo oramai tanti mesi fa questo è un momento delicato, si stanno manifestando in modo sempre più insistente il ritorno dei contagi e l’ATS sta cercando di monitorare la situazione allo scopo di prevenire e interrompere eventuali catene di contagio.Continuiamo a raccomandarci il rispetto delle misure di protezione SOPRATUTTO IN QUESTO PERIODO”, conclude il sindaco di San Sperate.

