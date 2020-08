Coronavirus, il sindaco Montella fa il punto su nuovi contagi, tamponi e chiusure dei negozi

La Maddalena, sono 9 i positivi. Di questi uno è un dipendente del Centro estivo per minori, l'altro un residente che ha fatto il tampone al Mater

LA MADDALENA. Dall’inizio della pandemia i sindaci ci hanno messo la faccia. Per comunicare con i cittadini, rassicurare, spiegare le norme. Spesso per compensare il silenzio dell’autorità sanitaria o una sua comunicazione bisontica e cervellotica. La situazione, già complicata prima, lo diventa ancora di più adesso con i tamponi free al Mater Olbia. I cui risultati, prima di essere comunicati ai primi cittadini come casi certi di contagio, devono essere ripetuti dalla struttura sanitaria pubblica.

Il sindaco Luca Montella prova a fare il punto. Allo stato attuale risultano 9 positivi, compresi i casi del resort Santo Stefano. Per capirci le comunicazioni dell’Ats, le famose informazioni certificate via Pec inviate al sindaco, sono ancora ferme alla metà dei casi. Del totale di 9 fanno parte i due contagi di oggi 28 agosto. Uno è un dipendente del Centro estivo per minori, asintomatico e in isolamento dal 20 agosto. L’altro è un caso non certificato. Si tratta di un giovane maddalenino positivo al tampone eseguito al Mater. Aveva deciso di sottoporsi al test dopo che un suo amico, ritornato nella sua regione d’origine, aveva ricevuto l’esito positivo del tampone.

Sindaco, un dipendente del Centro estivo per bambini è positivo. Lei stesso nel messaggio su Facebook alla comunità scrive che il soggetto era in isolamento da 9 giorni.

Il soggetto in questione era uno dei contatti di una persona risultata positiva nel resort di Santo Stefano. Non è il Comune a stabilire chi siano i contatti da sottoporre a tampone e da isolare. Anzi, purtroppo nella catena delle informazioni siamo gli ultimi. Posso dire che avevo sollecitato io stesso l’Ats a fare i tamponi ai contatti stretti dei positivi di Santo Stefano perché avevo saputo che dopo una settimana non erano ancora stati sottoposti a screening. Io non ho l’autorità di disporre l’isolamento fiduciario o la quarantena. Quello che invece ho potuto fare è stato chiudere prudenzialmente il Centro estivo appena ho avuto notizia del dipendente positivo.

Perché non ha chiuso il Centro estivo prima dal momento che il soggetto positivo era in isolamento dal 20 agosto?

Perché non ne ero a conoscenza. Mi spiego ancora meglio. L’individuazione dei contatti stretti dei pazienti positivi non li fa il Comune ma l’Autorità sanitaria che li sceglie secondo criteri che fanno parte dei protocolli sanitari. Quindi ufficialmente io non ne vengo messo al corrente. Non appena ho saputo del dipendente positivo ho disposto l’immediata chiusura del Centro estivo a titolo prudenziale e ho chiesto all’Ats di estendere il tampone anche ai bambini. Anche in questo caso però sarà l’autorità sanitaria a decidere quanti e a chi farli.

Molti suoi concittadini chiedono che vengano resi noti i nomi dei pazienti positivi.

Ricordo a tutti che esistono delle regole sulla privacy. Io posso utilizzare i nomi e i cognomi dei positivi di cui sono in possesso solo per fini istituzionali. Ad esempio per predisporre il servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio per lo smaltimento separato come previsto dalla legge. Si tratta di dati sensibili che non possono essere resi noti nemmeno dall’Autorità sanitaria. Diverso è il caso se sono le persone a comunicare la loro positività, ad esempio via social.

Alcune attività commerciali, in via precauzionale, hanno deciso di chiudere. Come mai?

Anche io come sindaco vedo alcune attività chiuse ma non ricevo alcuna comunicazione da parte loro sul motivo. Scopro solo dopo che è una chiusura precauzionale, sicuramente lodevole e di grande responsabilità, in attesa del risultato dei tamponi.