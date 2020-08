“Sì ai giochi per bambini in tutte le piazze e i giardini di Cagliari”

C’è anche l’idea di attuare un piano di investimento affinché tutte le piazze e i parchi cittadini siano dotati di giochi per bambini che siano moderni, sicuri e che favoriscano la socialità. Si dovrà anche garantire “l’accesso a tali giochi a tutti i bambini nell’ottica del raggiungimento di un’inclusione effettiva e stabile, con particolare attenzione per i bambini interessati da disabilità”.

Un “piano dei giochi per i bambini” affinché si abbia contezza di quale sia l’effettivo stato dei vari giochi presenti nelle piazze e nei parchi cittadini. La richiesta è del Psd’Az, messa nero su bianco in una mozione depositata in consiglio (primo firmatario il capogruppo Roberto Mura.

