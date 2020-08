Coronavirus, altri 6 casi a Nurri: “Ora i positivi in tutto sono 26”

Altri 6 casi positivi a Nurri. L’annuncio del sindaco Antonello Atzeni. “ Ho ricevuto adesso la comunicazione da parte della responsabile dell’unità di crisi ATS e con tanta tristezza e amarezza che mi ha comunicato che sono risultati positivi al tampone Covid19 altri 6 abitanti di Nurri. Sommati agli altri 20 positivi precedenti sono 26 positivi a Nurri.

Nota “positiva” sentiti tutti altri 20 positivi stanno bene.

Nel frattempo alle persone “sospette” non “tamponate” che sono state a contatto con i positivi due consigli:

1) Rivolgersi al medico di base, con sintomi o senza, sarà sua cura contattare l’unità di crisi ricostruire i successivi contatti o incontri con le persone risultate positive, questo è molto importante;

2) Se avete dei dubbi, aspettate i prossimi tamponi, possibilmente in isolamento fiduciario, al fine di circoscrivere maggiormente il virus.

Evidenzio che la situazione è sotto controllo e l’Amministrazione opera in contatto continuo con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine per monitorare costantemente gli sviluppi dell’emergenza.

invito tutta la cittadinanza a mantenere la calma e ad osservare le disposizioni in tema di distanziamento fisico, di utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso e all’aperto in piazze e ove si presentino possibilità di assembramenti, a igienizzarsi di frequente le mani e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali”.

