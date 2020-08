Coronavirus, Aida Yespica e Antonella Mosetti positive al rientro dalla Sardegna

Entrambe stanno bene e sono asintomatiche

ROMA. Aida Yespica ha fatto sapere via social la propria positività al coronavirus. «Ciao ragazzi, volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al Covid-19», ha scritto online la showgirl, spiegando di stare bene: «Spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo, mi raccomando, massime precauzioni e usiamo tutti le mascherine».

Positiva anche Antonella Mosetti, che in un video nelle storie di Instagram ha riferito di essere asintomatica. La showgirl ha fatto il tampone dopo essersi accorta che non sentiva più odori e sapori: “Faccio questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna vanno ancora in giro e potrebbero contagiare i più deboli”. 118232604_638686583435217_5733984332791789005_n.jpg