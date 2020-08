Cagliari, perde il controllo dell’auto sulla rotatoria: era ubriaco

Perde il controllo dell’auto sulla rotatoria tra via Santa Gilla e via dei Giornalisti finendo incastrato nel cordolo rialzato. Il conducente, un 45enne residente nell’hinterland cagliaritano, alla guida di una Renault Megane. Sottoposto ad accertamento alcolemico dalla Polizia Locale intervenuta per i rilievi, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. Per questo motivo gli è stata immediatamente ritirata la patente e l’auto sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Verrà denunciato all’AG per guida in stato d’ebbrezza

