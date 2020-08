Villasimius, il panorama mozzafiato sul mare oltraggiato da rifiuti

Villasimius, territorio deturpato da incivili che hanno abbandonato sacchi di rifiuti tra la vegetazione. La segnalazione giunge dalle Guardie Ambientali Sardegna e rassicurano che l’immondizia è stata prontamente raccolta, scongiurando il pericolo che tutta quella plastica finisse in mare.“Pranzare in spiaggia in compagnia di amici e poi di sera quando il sole tramonta recuperate tutto dalla spiaggia per caricare in macchina compreso le buste dei rifiuti prodotti durante la splendida giornata, percorrere in macchina la stradina in sterrato per poi fermarsi ad ammirare il tramonto proprio in quel posto magico dove tu lurido zozzone hai pensato bene di abbandonare i tuoi rifiuti magari davanti ai tuoi figli – scrivono gli operatori – Ecco questo è lo schifo che hai lasciato! Riconosci le buste che hai abbandonato? Ora osserva la seconda foto! È più bella la seconda vero? La prima è opera di una comitiva di cavernicoli sicuramente abituati a vivere tra i rifiuti, mentre la seconda è opera della società che gestisce la raccolta e la pulizia del territorio di Villasimius. Ora caro cavernicolo la tua spazzatura è stata portata via e la zona è stata ripulita! Ma la tua coscienza rimarrà sempre sporca.Ringraziamo il responsabile della società di smaltimento rifiuti di Villasimius per l’immediato intervento scongiurando il pericolo che tutta quella plastica finisse in mare”.

