Cagliari, l’ultima pizzetta al taglio di Antonio e Patrizia: chiude dopo 43 anni “La Margherita”

Un’altro storico locale che scompare a Cagliari. Dopo 43 anni chiude la pizzeria “La Margherita” in piazza Michelangelo. Quando ha aperto, nel 1977, la “location”, almeno a livello di nome, era un’altra: piazza Pascoli. Migliaia di giovani sono cresciuti col rito della pizzetta al taglio più patatine e bibita il sabato sera, prima di andare in discoteca. Poi, gli anni sono passati ma l’attaccamento alle capperi e acciughe e ai cheeseburger preparati da Antonio Trapani, 67 anni, e Patrizia Murenu, 58, non è passato, anzi. Chi aveva diciott’anni negli anni Ottanta ha continuato e tenere fissa quella “meta del gusto” anche vent’anni più tardi, portando i propri figli ad addentare pizzette, calzoni e fainè. Il trentuno agosto la chiusura: al posto di forni, farina e frigoriferi regnerà il vuoto e il silenzio: “Andiamo in pensione, è arrivato il momento”, confessa, oltre la mascherina, Patrizia Murenu. “Io e mio marito abbiamo preso questa decisione, ma abbiamo provato comunque a vendere l’attività. Alla fine, però, nessuno l’ha voluta. Ci mancheranno tutti i clienti, e spero che loro si ricordino per sempre del sapore delle nostre pizzette”. Sulla pagina ufficiale Facebook c’è un lungo post di ringraziamento, che termina così: “Grazie, e un caloroso saluto a tutti”. Firmato: Tonino, Patrizia e lo staff.

E, a proposito di staff, uno dei componenti ha cercato di tenere aperta “La Margherita”. È Ignazio Zucca, quarantadue anni, da tantissimo tempo al fianco di Tonino e Patrizia: “Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma purtroppo mi sono dovuto scontrare con le banche. Ho chiesto centoventimila euro, ma nessun istituto me li ha voluti dare”. Una delusione, certo, per quella che per tanti anni è stata, tutti i giorni, anche la sua “casa”: le lacrime vere, però, scenderanno sicuramente dagli occhi di più di un cagliaritano quando, il primo settembre prossimo, al posto di una porta a vetri aperta e del profumo di fragranti pizzette al taglio appena sfornate, troverà una grigia serranda abbassata. Per sempre. Salvo “miracoli” imprenditoriali.

L'articolo Cagliari, l’ultima pizzetta al taglio di Antonio e Patrizia: chiude dopo 43 anni “La Margherita” proviene da Casteddu On line.