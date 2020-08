Scoperto a rubare un condizionatore e una macchina del caffè: arrestato 41enne cagliaritano.

Sabato notte, tramite linea 113, è arrivata una chiamata con la quale si segnalava la presenza in via Trexenta di persone con della merce di dubbia provenienza.

Giunto immediatamente sul posto, un equipaggio della Squadra Volante ha trovato delle persone intente ad armeggiare con delle grosse scatole ancora imballate. Appena visti i poliziotti, uno degli uomini, Flavio Melis, 41enne cagliaritano ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi precedenti, ha immediatamente posato le scatole, contenenti un condizionatore e una macchina del caffè, e, alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti, non ha saputo fornire una valida giustificazione circa il possesso di tale merce.

I poliziotti hanno così effettuato un accurato controllo delle attività commerciali della zona, scoprendo che nel retro dell’Auchan di Pirri, la rete metallica che circonda la zona del magazzino dell’esercizio era stata completamente divelta in un punto per permetterne il passaggio all’interno. Nell’area esterna al magazzino sono stati trovati alcuni carrelli della spesa ricolmi di diversa merce elettronica e di altro genere, pronta per essere trafugata.

Melis, trovandosi davanti all’evidenza dei fatti, ha confermato i sospetti dei poliziotti.

L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

L'articolo Ruba un condizionatore e una macchina del caffè da “Auchan” a Pirri: arrestato proviene da Casteddu On line.