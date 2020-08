Lampione rimosso per lavori, via Manzoni al buio da mesi

Santa Giusta: il cantiere per la rete del gas crea un problema di sicurezza



Preoccupa la sicurezza in un tratto della via Manzoni, a Santa Giusta. La strada dopo il tramonto è al buio: a causa del cantiere per la rete del gas, un lampione è stato rimosso. La segnalazione arriva da un lettore, che lamenta: “Il lampione è stato tolto nel mese di giugno e la notte la viabilità per auto e pedoni è minima”. “Abbiamo sollecitato in Comune un celere ripristino, ma senza risposta”, conclude il lettore.

Fonte: Link Oristano