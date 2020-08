“Gruppo di migranti trasferito a Tonara ma al centro d’accoglienza di Monastir situazione ancora insostenibile”

Da Monastir a Tonara. Un gruppo di migranti, ieri, è stato trasferito dal centro d’accoglienza del Comune del Cagliaritano sono al centro del Nuorese. A coordinare le operazioni, la polizia. Nessun trasferimento, invece, a Ottana, come avevano invece dichiarato fonti sindacali qualificate. Il sindaco Franco Saba, contattato da Casteddu Online, ha infatti smentito l’arrivo degli stranieri nel suo Comune. Una decisione, quella di trasferire alcuni ospiti, che arriva dopo gli ultimi fatti legati a “fughe” degli ospiti, con la sindaca Luisa Murru che aveva scritto una durissima lettera di “sos” proprio alla prefettura. Adesso, l’alleggerimento. Una scelta che soddisfa solo parzialmente il sindacato autonomo dei poliziotti del Sap.“Negli ultimi due giorni, ne sono arrivati altri sessanta. Si tratta di un alleggerimento falsato”, afferma il segretario Luca Agati, “attualmente sono circa 150 gli ospiti del centro d’accoglienza di Monastir. E i posti letto non bastano. Confidiamo in risposte concrete dal nuovo questore”.

