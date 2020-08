La Maddalena, mascherine obbligatorie di mattina nelle vie del centro

L'ordinanza del sindaco Montella: stop alla musica dalla mezzanotte

LA MADDALENA. Mascherine obbligatorie dalle 9 alle 14 nelle vie del centro storico più frequentate e stop alla musica dalla mezzanotte.

Il sindaco Luca Montella firma l’ordinanza anti-Covid che inasprisce le misure già contenute nel provvedimento del Governo. Una scelta non punitiva, ma dettata dalla volontà di contenere la diffusione del virus dopo la registrazione di due contagi. Un maddalenino che al momento sta bene ed è in quarantena obbligatoria e un operatore del villaggio Valtur di Santo Stefano, da ieri ricoverato all’ospedale di Sassari.

Mascherine. L’ordinanza di Montella estende il periodo obbligatorio per l’uso delle mascherine. Non solo dalle 18 alle 6 del mattino ma dalle 9 alle 14 nelle strade del centro storico: piazza Baron de Geneys, Cala Gavetta, corso Vittorio Emanuele, piazza Santa Maria Maddalena, Largo Matteotti, piazza XXIII febbraio, via XX settembre, via Italia, piazza Garibaldi, via Garibaldi, via Amendola, Lungomare, banchina Medaglie d’oro e piazza Umberto I.

Musica stop. L’ordinanza vieta la musica dal vivo in tutte le vie pubbliche e nei suoli pubblici affidati in concessione ad attività commerciali e artigianali. Vietata qualsiasi forma di diffusione della musica all’esterno dei bar dalla mezzanotte; e dalla una all’interno. (Se.Lu.)