Ploaghe, operato dopo lo schianto: il 29enne non ce l’ha fatta

Marco Talu ha lottato per un giorno intero, poi ieri il suo cuore si è arreso. Troppo gravi le lesioni riportate dopo l’impatto della sua Kawasaki con un’auto

PLOAGHE. Non ce l’ha fatta Marco Talu il 29enne di Ploaghe rimasto vittima di un terribile incidente stradale accaduto sabato notte in corso Spano, la via principale di Ploaghe. Sulla sua Kawasaki Z750 stava percorrendo il rettilineo quando è andato a schiantarsi contro una Toyota guidata da una 24enne che usciva dallo stop di via Vittorio Veneto. Nessuno dei due ha potuto fare nulla per evitare l’impatto violentissimo. Dopo aver sfondato con il casco parte dell’auto, Marco Talu ha fatto un volo. Le sue condizioni, ai soccorritori del 118 che gli hanno prestato le prime cure, sono da subito sembrate molto gravi. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Sassari il 29enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ma il quadro clinico è rimasto sempre grave e fino a ieri mattina i medici non avevano sciolto la prognosi. Ha lottato tra la vita e la morte per un giorno intero, poi il suo cuore si è fermato.

