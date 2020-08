Grave incidente a Porto Pino: donna cade in barca e si ferisce alla testa

Due soccorritori si sono calati dall’elicottero per raggiungere la persona ferita a bordo di un mezzo navale della guardia costiera. Un’ambulanza ha poi provveduto a trasportare la donna nei pressi di un piazzale adiacente alla prima spiaggia dove ad attenderla c’era l’elisoccorso che l’ha trasportata immediatamente in ospedale.

Grave incidente a Porto Pino: necessario l’intervento dell’elisoccorso per una donna a bordo di una barca a vela. Intorno alle ore 15, innanzi a centinaia di bagnanti che ogni giorno affollano il litorale del Sulcis Iglesiente, le squadre di soccorso si sono attivate per trasportare d’urgenza una donna che, pare a causa di una caduta in barca, ha riportato un serio trauma alla testa.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a