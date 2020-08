Mercato di Bosa, pugno duro del sindaco contro chi non rispetta le norme anti-Covid Casula chiede l’intervento di Municipale e Barracelli e minaccia sanzioni severe per il mancato rispetto delle normative anticontagio

Più controlli anticontagio al mercato di Bosa. Li chiede il sindaco Pier Franco Casula in una lettera indirizzata a Polizia Municipale, Compagnia Barrecellare e ai titolari e agli spuntisti del mercato settimanale in programma tutti i martedì. Il sindaco bosano lamenta che, nonostante i richiami, molti operatori e ambulanti occasionali (spuntisti) stiano continuando a non rispettare le normative anti-Covid.

Casula esorta la comandante della Municipale, Filomena Solinas, a intervenire per “reprimere ulteriori comportamenti irrispettosi”. In particolare – si legge nella nota – non sarà tollerato che i clienti tocchino la merce in vendita o girino tra i banchi all’interno degli stand. Il sindaco chiede sanzioni severe per i clienti che non rispettano le normative. Anche i titolari delle attività sono avvisati: alle ammende potrebbe aggiungersi anche la sospensione dell’attività di vendita.