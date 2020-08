Ragazzi romani contagiati a Porto Rotondo: «Alla festa c'erano almeno 500 persone»

Il racconto, in una intervista a Repubblica, di uno dei ragazzi che hanno partecipato al party del 9 agosto in un locale in cui c'erano anche sei giovani poi risultati positivi: "In pochi con le mascherine"

OLBIA. Non era un party privato ma una festa aperta a tutti "e c'erano circa 500-600 persone, quasi tutti romani. La mascherina? L'avevano in pochi". In una intervista a Repubblica parla uno dei partecipanti alla serata evento in un noto locale di Porto Rotondo il 9 agosto. A fare da richiamo la presenza alla consolle del dj romano Lorenzo Palazzi. Alcuni partecipanti dopo qualche giorno sono stati male e al momento i positivi al Covid sono una decina, ma sono in corso i tamponi tra Roma, la Sardegna e altre località turistiche dove molti ragazzi hanno proseguito le vacanze. Nell'intervista il ragazzo dice che lui e i suoi amici stanno tutti bene ma di avere notato in diversi locali dell'isola molte situazioni fuori controllo, con un utilizzo disinvolto o inesistente della mascherina.

Fonte: La Nuova Sardegna