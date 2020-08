Tartaruga morta a Funtana Meiga, impossibile capire la causa

Avvistata al largo qualche ora prima del suo arrivo su un costone roccioso della spiaggia di Funtana Meiga, nella zona verso San Giovanni di Sinis, la tartaruga marina nella giornata di Ferragosto è diventata l’attrazione principale dei bagnanti. In tanti, grazie al passaparola che si è diffuso tra gli ombrelloni, sono accorsi per vedere l’animale morto.

Non è stato possibile stabilire le cause del decesso della tartaruga Caretta caretta trovata morta sugli scogli accanto alla spiaggia di Funtana Meiga. “Troppo avanzato lo stato di decomposizione”, ha spiegato Massimo Marras, direttore dell’Area Marina Protetta Sinis – Penisola di Mal di Ventre.

Fonte: Link Oristano

