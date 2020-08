A Capo Mannu serata tra le stelle. E giovedì si parlerà di ambiente

Il 20 agosto alle ore 19 nella pineta della biblioteca di Mandriola incontro di sensibilizzazione sulla tutela ambientale e la conservazione del territorio. Il tema sarà “Interventi di tutela e salvaguardia per la mitigazione dell’erosione costiera nel litorale di San Vero Milis”, a cura del geologo Maurizio Costa. Sarà l’occasione per fare un approfondimento sugli studi e gli interventi di contrasto all’erosione costiera a S’Anea Scoada e Su Pallosu.

La rassegna Altrimari 2020 propone quattro interessanti serate nella Marina di San Vero Milis, tutti con ingresso libero. Mercoledì 19 agosto alle 21.30 protagonista l’astronomia con “Miti e costellazioni: serata di osservazione astronomica”. Nella suggestiva area di Capo Mannu, con l’astrofila Raffaela Ennas sarà possibile osserveremo stelle e costellazioni, in un viaggio tra mito e scienza. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione culturale “Eleonora d’Arborea” e patrocinata dall’associazione AstronomiAmo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a