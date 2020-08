Spiagge affollate, alla Pelosa una bagnante col ticket costretta ad andarsene

Una lettrice ha segnalato di aver trovato la spiaggia in una condizione che non si attendeva dopo il lancio del progetto sostenibilità e delle misure anti-Covid. Is Aruttas nel Sinis chiusa per qualche ora

SASSARI. Spiagge affollate nel week end di Ferragosto, un vero test per i progetti di sostenibilità ambientale dei Comuni e per le misure anticontagio disposte da Governo e Regione. Nell'arenile della Pelosa, 1.500 bagnanti il massimo consentito, a Ferragosto sembra che qualcosa non abbia funzionato: una lettrice ha segnalato alla Nuova di aver trovato la spiaggia in una condizione che non si attendeva dopo il lancio del progetto sostenibilità, affollatissima e ben lontana dalle promesse di un luogo finalmente godibile, al punto da essere stata costretta ad andarsene, pur avendo il ticket, dopo avere scattato delle foto abbastanza eloquenti. Il rischio affollamento lo ha corso anche un altro paradiso lungo la costa occidentale, Is Aruttas, ma qui la polizia locale e i volontari delle sentinelle del Sinis hanno sbarrato il passo a tanti vacanzieri. Per diverse ore, sia nel giorno di Ferragosto che ieri 16 agosto, a un certo punto della giornata, sono stati bloccati ulteriori accessi. L’affollamento iniziava a essere eccessivo e gli spazi a disposizione rispetto al numero di bagnanti non erano sufficienti a garantire le distanze anticontagio. I servizi completi sul giornale in edicola e nella versione digitale

Fonte: La Nuova Sardegna