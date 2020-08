Dichiara zero centesimi al Fisco ma gioca d’azzardo online 1,2 milioni: cagliaritano denunciato

L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.

Inevitabile l’avvio della verifica fiscale da parte delle Fiamme Gialle, al termine della quale il contribuente è stato denunciato a piede libero per evasione fiscale avendo omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette per gli anni 2017 e 2018.

Proprio da questi riscontri sono subito emersi importanti indici di anomalia rappresentati dal fatto che il soggetto attenzionato, nonostante non abbia dichiarato alcun reddito e apparentemente non svolga alcuna attività economica o lavorativa, da marzo 2017 a marzo 2019, ha effettuato 3.346 operazioni di ricarica sul conto di gioco on line per un importo pari a 1 milione e 200 mila euro.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i militari della 2^ Compagnia di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una persona fisica residente in Cagliari, che ha evaso il Fisco per 1.202.000 euro omettendo di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette.

GUARDIA DI FINANZA CAGLIARI: GIOCA D’AZZARDO ON LINE OLTRE 1 MILIONE E DUECENTOMILA EURO MA NON DICHIARA NULLA AL FISCO.

