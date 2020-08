Ferragosto è passato, i furbetti degli ombrelloni segnaposto ci sono ancora: “Ecco la situazione a Geremeas”

Ferragosto 2020 è passato, ma i furbetti degli ombrelloni e dei lettini segnaposto sono ancora in vacanza, e riescono a “dettare” le loro regole sulle spiagge sarde. Ecco la situazione, in una domenica mattina molto calda, tra la sabbia del mare di Geremeas. La segnalazione arriva da parte di una nostra lettrice, Stefania E. “Ecco come siamo ridotti alle otto del mattino”. Nell’immagine si vede qualche ombrellone aperto e vari lettini e sdraio, ma dei proprietari nemmeno l’ombra: “Ombrelloni fantasma”, così li definisce la nostra lettrice. Un tema caldissimo, quello dei furbetti che occupano la spiaggia, spesso, sin dalla notte prima, per poter avere la prima fila assicurata. Tra litigi e polemiche, sul tema era intervenuto, nei giorni scorsi, anche il Comune sardo di Alghero.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a