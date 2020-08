Reputazione turistica, la Sardegna scala la classifica nazionale

Secondo l’istituto Demoskopika è in cima alla lista dei desideri degli italiani. Ma un sistema ricettivo giudicato “inadeguato” la relega al nono posto

SASSARI. Se fosse solo una questione di popolarità, l’isola non avrebbe rivali. Le vacanze da sogno sono quella che si passano in Sardegna. Che poi il sogno resti tale, è purtroppo un altro discorso. Il valore della “reputazione turistica” calcolato dall’istituto Demoskopika prende in considerazione oltre 1,1 milioni di pagine indicizzate, quelle raggiungibili tramite i motori di ricerca sul web (come Google, ndr), circa 5 milioni di “like” e recensioni conteggiate e qualcosa come 533 mila strutture ricettive osservate. Per questo la “famosissima” Sardegna non è in testa alla classifica e si deve accontentare del nono posto dietro Trentino Alto Adige, Sicilia e Toscana, solo per citare le prime tre. Ma l’isola porta a casa un altro buon risultato, dato che è la regione italiana che ha guadagnato il maggior numero di posizioni (9) rispetto alla stessa graduatoria stilata dello scorso anno.

I punti di forza. Nella categoria “viaggi” delle tendenze di Google, la Sardegna è la regione più ricercata d’Italia. Tutti vorrebbero farci una vacanza ma alla fine sono relativamente pochi quelli che ci riescono. Tra il dire e il fare, mai come in questo caso, c’è di mezzo il mare e l’isola paga forse le difficoltà del sistema di trasporti che spesso non permette di trasformare i desideri in realtà. La dimostrazione arriva dal secondo posto, alle spalle della Sicilia, ottenuto quando si è trattato di contare le ricerche on line sulle destinazioni turistiche. L’isola può fare affidamento su 219mila pagine indicizzate sul motore di ricerca Google raggiungibili con la parola chiave “vacanze” seguita dal “nome destinazione 2020”. L’ultimo punto forza, anche se un po’ sbiadito, è la preferenza e l’appeal di ciascuna destinazione secondo le selezioni fatte da un campione di più di 1500 italiani che hanno permesso la rilevazione delle loro scelte o le semplici intenzioni. In questo caso l’isola si piazza ben dentro alla top ten ma “solo” al settimo posto tra le venti regioni italiane.

Le debolezze. La reputazione turistica dell’isola crolla, secondo Demoskopika, quando si passa allo studio delle recensioni, soprattutto quelle relative al sistema turistico. Le valutazioni sono quelle che vengono rilasciate sui siti specializzati, come TripAdvisor, Booking, Expedia e Google Travel, dunque non sono certamente il resoconto di una fotografia accurata e disinteressata ma tramite questi servizi molte persone decidono dove prenotare per trascorrere le vacanze. E scoprire che l’isola occupa il 20esimo posto, l’ultimo, non è certo il miglior biglietto da visita possibile. La storia si ripete quando si indaga “l’indicatore generato dal rapporto tra le strutture valutate dagli ospiti sul totale delle strutture trovate sul canale Booking”. La Sardegna è 19esima ma anche nel gergo dei detective dei migliori “gialli” il secondo indizio viene sempre derubricato a semplice coincidenza. Per fare una prova ce ne vuole un altro, il terzo, che arriva quando si valutano le recensioni depositate dagli utenti sul portale “Expedia” che viene generato dal rapporto tra le strutture valutate dagli ospiti sul totale delle strutture trovate sul canale. E anche in questo caso la Sardegna è penultima. Posto che le strutture ricettive non possono essere tutte poco accoglienti o inadeguate, se non è una bocciatura all’intero sistema, poco ci manca. Anche perché le valutazioni consegnate a Google Travel sono simili, anche se meno drammatiche dato che la Sardegna è 15esima.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Fonte: La Nuova Sardegna