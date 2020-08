n Italia continua a salire il numero dei contagiati giornalieri dal Coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne registrano 629, contro i 574 di ieri, con quattro morti. Dai dati del ministero della Salute il numero più alto di nuovi casi si registra in Veneto (120), seguito da Lombardia (94) ed Emilia-Romagna (71). Solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. Sempre più alta l’attenzione sul bollettino del Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sull’andamento dell’epidemia, con i dati su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. I timori sono legati soprattutto a vacanze e ferie estive, tra rientri dall’estero e rischi di assembramento nelle discoteche, per le quali è scattato il primo giro di vite. Intanto in Europa e nel resto del mondo la pandemia avanza, con gli Stati Uniti che vedono l’ennesima giornata con più di 60mila contagi e con il dato sulle vittime ancora molto alto: oltre 1.300. La notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-bollettino-italia-15-agosto-1.5418527

L'articolo In Italia aumentano i casi di Coronavirus: 629 nuovi positivi e quattro morti proviene da Casteddu On line.