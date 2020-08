Un caso di Coronavirus a Loiri Porto San Paolo: “Si tratta di un turista”

“Resta fermo l’invito, oggi più che mai”, osserva Lai, “al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, l’utilizzo della mascherina e la massima igiene delle mani. Il virus è ancora in circolazione ed è necessario mantenere comportamenti responsabili”.

Un caso di Coronavirus accertato anche a Loiri Porto San Paolo. A comunicarlo è il sindaco Francescao Lai: “un ragazzo che sta trascorrendo le vacanze nel nostro comune è risultato sintomatico a seguito di contatto con altri due positivi in altra località. È già stato sottoposto alla quarantena obbligatoria con isolamento sino al 28 agosto con obbligo di dimora e sorveglianza attiva, l’Ats sta già ricostruendo la rete dei contatti per le verifiche del caso. Il Comune assicura massima trasparenza nell’informazione sulla situazione sanitaria nel Comune. Ogni comunicazione della Ats verrà immediatamente resa nota a garanzia della salute e della tranquillità della popolazione”.

