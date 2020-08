Coronavirus: cinque casi ufficiali, altri sei segnalati tra Arzachena e Bosa

La Regione: 3 positivi a Sassari, uno a Cagliari e uno a Oristano. In Gallura coinvolti turisti, in Planargia eseguiti 80 tamponi

SASSARI. I dati ufficiali si collocano a metà strada del saliscendi che negli ultimi giorni ha caratterizzato il bollettino dei contagi nell’isola: l’Unità di crisi della Regione parla di cinque nuovi casi: tre nella provincia di Sassari e due rispettivamente nella provincia di Oristano e nella Città Metropolitana di Cagliari. Ma, al di là dei numeri ufficiali, altri casi vengono segnalati. Casi che verranno contabilizzati nell’elenco regionale nei prossimi giorni. Nel frattempo sono stati comunicati ai sindaci dei Comuni interessati. Si ha notizia di 5 nuovi casi di positività ad Arzachena. Sale così a 7 il numero totale di persone contagiate nel territorio comunale. Ad annunciarlo il sindaco Roberto Ragnedda. «Ho ricevuto comunicazione dalla Ats Sardegna in merito a 5 nuovi casi di positività al Covid-19 presenti nel nostro territorio. Salgono a 7 i positivi, tutti visitatori, per i quali è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti. Il Comune assicura sempre massima trasparenza nell’informazione sulla situazione sanitaria locale e attiva i protocolli di sicurezza grazie al Coc-centro operativo comunale per la gestione delle attività connesse». Il primo cittadino rinnova l’invito al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree e la massima igiene delle mani. Il virus è ancora in circolazione ed è necessario mantenere comportamenti responsabili. Un caso viene segnalato anche dal sindaco di Bosa Piero Franco Casula. «Si tratta di un bosano, che risiede in un’altra regione - spiega Casula in un avviso alla popolazione -. La persona interessata è asintomatica e in buono stato di salute. È stata trasportata dal 118 al Reparto Malattie infettive di Cagliari. Parenti e amici sono stati messi in quarantena». In questi giorni il contagiato è entrato in contatto con diverse persone a Bosa: «L’Ats - assicura il sindaco - ha ricostruito la catena dei rapporti e a tutti, in giornata, è stato fatto il tampone. Per sicurezza il test è stato fatto anche agli operatori sanitari presenti giovedì nell’ospedale di Bosa». In tutto 80 persone che ora attendono con ansia il risultati dell’esame.