C’è chi ha spento i fornelli, chi ha messo in “pausa” i registratori di cassa e chi ha chiesto qualche minuto di pazienza ai clienti. Tutti i commercianti del Corso Vittorio sono scesi in strada e hanno raggiunto la pizzeria bisteccheria Kephas. Lì davanti, si sono lasciati andare ad un lunghissimo e commovente applauso di incoraggiamento per Rossano Murtas, il titolare del locale aggredito a colpi di casco in testa e che si trova ricoverato, in condizioni molto gravi, all’ospedale Brotzu. Il locale è operativo, i dipendenti e alcuni parenti della moglie di Murtas hanno voluto farsi forza così: lavorando, nonostante il momento decisamente drammatico. E hanno ricevuto il grandissimo affetto di tutti i loro colleghi, ancora sbigottiti per quanto avvenuto meno di ventiquattr’ore fa in quella che è la “loro” strada.

Il flash mob, improvvisato ma non troppo, è durato solo qualche minuto. Un lasso di tempo sufficiente, comunque, per far vedere a tutti che Rossano Murtas è nei loro pensieri, istante dopo istante: “Forza, Rossano. Non mollare, siamo tutti con te”.

L'articolo Cagliari, l’applauso di tutti i commercianti del Corso per Rossano: “Forza, siamo con te” proviene da Casteddu On line.