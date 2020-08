Coronavirus, a Siena una donna positiva al rientro dalle vacanze in Sardegna

Si tratta di una 55enne, ora in isolamento domiciliare, con lievi sintomi

SIENA. Nella provincia di Siena sono cinque i nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus rilevati nelle ultime ore dalla Asl Toscana Sud Est per rientri da fuori regione. Sono un giovane di 20 anni e una donna di 26 rientrati dal Kosovo, fratello e sorella, entrambi asintomatici, in isolamento domiciliare a Castellina in Chianti; due ragazze di 19 anni tornate da vacanze a Corfù (Grecia) - una di Colle val d'Elsa, l'altra di Montalcino, entrambe asintomatiche e in isolamento domiciliare -, una donna di 55 anni che abita a Siena, rientrata dalla Sardegna e in isolamento domiciliare, paucisintomatica. Nuovo caso di positività ad Arezzo, un 19enne rientrato da una vacanza a Corfù che faceva parte del gruppo aretino reduce dal viaggio in Grecia. Il giovane è asintomatico e in isolamento domiciliare. Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Siena e Arezzo ha incrementato le attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 33 contatti per i casi di Siena, due contatti per il caso di Arezzo. Tutti i contatti sono stati posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui si attendono i risultati. (ANSA).