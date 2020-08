Monserrato, la notte di Ferragosto con la musica dei Tazenda

Fervono i preparativi al comparto 8 di Monserrato per il concerto dei Tazenda: sulle note dei brani più famosi della band etno-pop rock italiano formatosi in Sardegna nel 1988, si festeggerà il ferragosto. Un augurio speciale arriva dal sindaco Tomaso Locci: “stasera l’appuntamento con i Tazenda per questa bellissima serata. Vi invito a usare quelle che sono le misure di sicurezza e del divieto di assembramento e colgo l’occasione per darvi i miei migliori auguri per questo ferragosto”. Quindi mascherine, distanziamento sociale e tanta buona musica per un altro evento che ha raggiunto in pochi giorni il sold out, segnale importante che conferma il successo dell’estate monserratina. I cancelli si apriranno verso le 19:30 e i posti sono assegnati tramite un numero.

