si informa che il Centro Funzionale

Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO

AVVERSE (Prot. n. 26813 del 14.08.2020) comunica che a partire dalle ore 18:00 del 14.08.2020 e

sino alle 17:59 del 16.08.2020

PER LE GIORNATE DI DOMANI (15/08/2020) E DOPODOMANI (16/08/2020) SI PREVEDONO

ANCORA SULLA SARDEGNA VALORI DI TEMPERATURE MASSIME DIFFUSAMENTE ELEVATE E

LOCALMENTE MOLTO ELEVATE NELLE ZONE INTERNE.

Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti

informazioni per la popolazione: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a

rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti

leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare

abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci so-no persone malate

fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non

autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini

piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta

L'articolo Weekend di Ferragosto rovente in Sardegna, scatta maxi allerta per il grande caldo proviene da Casteddu On line.