Torre delle Stelle: “Non abbandonate i cani, metto la mia spiaggia a disposizione”

“Non abbandonate il cane in vacanza. La mia spiaggia è a disposizione”. L’iniziativa su Facebook è stata lanciata da Tony Ferraro che ha messo a disposizione la spiaggia di un terreno di sua proprietà a Torre delle Stelle. “Oggi ho recuperato un’ altro cane abbandonato sulla strada statale 131 (con collare ma senza chip).. Questa volta però risultava gravemente ferito ed è deceduto poco dopo.

(Diciamo che non è stato fortunato come i due fratellini che ho postato la settimana scorsa, i quali son stati adottati entrambi dalla stessa benevola persona).

Detto ciò, con la speranza che questa iniziativa possa “mitigare” questo meschino fenomeno che tende ad accentuarsi proprio in questo periodo metto a disposizione la mia “spiaggia” composta da pietraia e ciottolato, sita in prossimità della località Torre delle Stelle per poter permettere a chi lo volesse, di potersi accampare insieme ai propri animali per tutto il tempo desiderato senza aver paura di ricevere sanzioni o grattacapi di alcun tipo. Sono unico proprietario dell’intero lotto indicato nelle foto e distinto in Catasto nel foglio 84, mappale 7 e, seppur sia stato affisso dal comune di pertinenza, un cartello con divieti di campeggio, giochi etc.. posso decidere di far accampare tutte le persone e gli animali che ritengo opportuno.

Logicamente si tratta di un area “selvaggia” e sprovvista di servizi; nella macchia mediterranea sotto i ginepri vi sono già delle postazioni adibite al piazzamento di tendine e similari.

Per chi fosse interessato, posso fornire informazioni via Messenger, e autorizzazioni mediante posta certificata.

Se state pensando di “sbarazzarvi” del vostro amico a 4 zampe soltanto per poter fare qualche giorno di mare, sappiate che vi è la possibilità di condividere insieme a lui, una vacanza esclusiva in riva ad un bellissimo mare. (Su richiesta aprirò un gruppo Facebook destinato a chi si vorrà cimentare in questa avventura, utile per potervi scambiare idee e proposte)”.

L'articolo Torre delle Stelle: “Non abbandonate i cani, metto la mia spiaggia a disposizione” proviene da Casteddu On line.