Rischio caduta calcinacci, transenne in via Mariano IV a Oristano

La facciata di un edificio in via Mariano IV ad Oristano è stata messa in sicurezza questa mattina: si temeva la caduta di calcinacci, accanto all’ingresso di un negorio. Per la messa in sicurezza dell’area è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, probabilmente in seguito alla segnalazione di un passante.

I vigili hanno rilevato che i danni sulla facciata non erano gravi ma per sicurezza hanno delimitato con transenne un tratto di marciapiere e tre parcheggi a ridosso della parete. Il problema dovrà essere risolto con un intervento di manutenzione a carico dei proprietari dell’attività commerciale ospitata nell’edificio.

Giovedì, 13 agosto 2020

