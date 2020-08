Tecnologie avanzate per la nuova auto della Stradale a Oristano Rilievi satellitari, etilometro di ultima generazione e nuovo autovelox già in servizio a Ferragosto

La Polizia stradale di Oristano nei controlli rafforzati per Ferragosto potrà contare anche su una nuova Skoda Octavia con dotazioni tecnologiche all’avanguardia. L’auto fa parte delle recenti assegnazioni di forniture. È attrezzata con un’apparecchiatura satellitare per effettuare i rilievi stradali (il topcrash, che consente di rilevare con precisione quasi millimetrica le tracce sull’asfalto in caso di incidenti), un etilometro di ultima generazione (che consente un pronto controllo sull’eventuale assunzione di bevande alcoliche oltre i limiti di legge), un nuovo autovelox (capace di rilevare il superamento dei limiti di velocità senza necessità di una immediata contestazione) e lo street control (che grazie ad una telecamera capace di leggere la targa consente di individuare a distanza i veicoli rubati, non assicurazione o senza la revisione periodica).

La nuova auto è operativa da oggi, dopo una semplice cerimonia alla presenza del prefetto di Oristano Gennaro Capo, del vicario del questore Fortunato Marazzita e del dirigente della “Specialità”, commissario capo Roberto Piredda. L’auto ovviamente è equipaggiata anche con tutte le attrezzature necessarie per i servizi specialistici della Polizia stradale: cartelli mobili, coni in gomma, coperta antifiamma, maschere antigas, attrezzature per effettuare i vari tipi di soccorso. Nuova la livrea catarifrangente, che la rende ancor più visibile la notte.

La Polstrada schiererà la nuova auto già in questi giorni nei controlli sulle strade, intensificati secondo le valutazioni emerse nella riunione del Comitato tecnico per l’ordine e la sicurezza pubblica, ieri in Prefettura. È stato segnalato un aumento delle infrazioni al codice della strada in questi giorni di maggiori traffico. Anche le pattuglie della Stradale nel fine settimana di Ferragosto perciò vigileranno sul rispetto dei limiti di velocità e sanzioneranno l’uso scorretto del telefono cellulare, la guida in stato di alterazione psicofisica da alcol o droga, e tutti i casi di imprudenza o scarsa attenzione al volante.

Giovedì, 13 agosto 2020

