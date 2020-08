Supermercati aperti a Ferragosto a Cagliari: “Cassiere stressate dopo il lockdown e con un compenso ridicolo”

Le serrande di molti supermercati e centri commerciali sono pronte ad alzasi anche sabato 15 agosto, per accogliere i clienti. Ferragosto al lavoro, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un tema caldissimo. I commessi e le cassiere hanno ricevuto l’appoggio da parte dei sindacati in quella che definiscono una battaglia di “buon senso”. Ovvero: è proprio indispensabile lavorare anche nei giorni festivi? Per Nella Milazzo, segretaria regionale della Filcams Cgil, la risposta è “no”.

Supportata, soprattutto in questo 2020, dall’emergenza Covid: “Durante il lockdown i markaet hanno chiuso tutte le domeniche, è emerso che la gente andava lo stesso a fare la spesa, ma dal lunedì al sabato. Il fatturato, semplicemente, si è spostato”, sostiene la sindacalista. “Non occorre tornare a lavorare nei festivi, chiediamo una regolamentazione sin dal 2011, quando è stata approvata la ‘Salva Italia’, che ha dato la possibilità a tutti di tenere aperto, se vogliono, anche 24 ore su 24”.

“Le cassiere dei market e della grande distribuzione potranno contare, per Ferragosto, solo sulla maggiorazione. I gestori sono furbi, danno gli orari in modo che i turni siano distribuiti su sei giorni e le ore libere nel resto della settimana. Ha senso lavorare per 15 euro in più in una giornata di festa? Le condizioni lavorative sono sempre più peggiori, e inoltre le lavoratrici arrivano da mesi duri, quelli del lockdown. Sono stressate, perchè sabato non potranno passare una giornata di relax con le loro famiglie?”.

