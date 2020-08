Test sul coronavirus per chi arriva in Sardegna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Nuova ordinanza del presidente della Regione. Ecco cosa prevede

Test sul coronavirus per quanti fanno rientro in Sardegna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Lo dispone un’ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale Christian Solinas, resa nota in serata.

Ecco cosa dice l’ordinanza: “Ferme le disposizioni contenute nella ordinanza n. 37 del 9 agosto 2020 che qui si intendono integralmente richiamate, ai passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano alternativamente le seguenti misure di prevenzione: a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’azienda sanitaria locale

di riferimento”.

Mercoledì, 12 agosto 2020

L'articolo Test sul coronavirus per chi arriva in Sardegna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna sembra essere il primo su LinkOristano.it.