Incrocio della morte, in campo il prefetto di Oristano: “Subito soluzioni”

Incrocio a Simaxis: il prefetto di Oristano convoca una conferenza di servizi

Dopo l’appello del sindaco di Simaxis incarico alla Polstrada e conferenza di servizi. Venerdì l’incidente costato la vita a un poliziotto Il prefetto di Oristano, Gennaro Capo, ha deciso di convocare una conferenza di servizi per valutare le procedure e opere di messa in sicurezza dell’incrocio per Tiria e Solarussa, sul rettilineo della Statale 388 che conduce a Simaxis, teatro di un drammatico incidente stradale che venerdì scorso è costato la vita all’agente di polizia del Reparto prevenzione crimine Sardegna, Marco Caria. Il poliziotto di 36 anni in sella alla sua moto rientrava proprio a Simaxis quando si è scontrato con un’utilitaria proveniente proprio dalla zona di Tiria, morendo sul colpo. La convocazione del prefetto segue di poche ore la lettera a lui e ad altre autorità indirizzata dal sindaco di Simaxis, Giacomo Obinu, proprio per sollecitare la messa in sicurezza dell’incrocio sulla statale 388, con l’eliminazione dell’incrocio a raso e la realizzazione di una rotatoria.

Il prefetto di Oristano rivolgendosi ai sindaci dei tre comuni interessati, al capo del compartimento Anas di Cagliari, al commissario straordinario della provincia di Oristano e al comandante della Polizia stradale, li invita “nelle more, a valutare l’opportunità di adottare, nell’immediato, soluzioni per la messa in sicurezza delle strade interessate che garantiscano condizioni ottimali di circolazione e contenimento dei possibili rischi per i conducenti degli autoveicoli”. Dal prefetto Capo, quindi, l’invito al comandante della Polizia stradale perché effettui un sopralluogo nell’area interessata e riferisca circa le possibili soluzioni tecniche da adottare. Infine dal prfetto Capo, ancora l’invito, in vista della conferenza di servizi, “a riflettere su possibili interventi, di medio e lungo periodo, delle gravi problematiche evidenziate”. Mercoledì, 12 agosto 2020 L'articolo Incrocio della morte, in campo il prefetto di Oristano: “Subito soluzioni” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano