Sinnai paese di Centenari: grande festa per tzia Maria Piccioni

Sinnai ha un'altra nonnina centenaria.

Maria Piccioni è stata festeggiata dai familiari, alla presenza del sindaco Tarcisio Anedda, del vice sindaco Pino Floris e del presidente del Consiglio Barbara Pusceddu.

Per la simpatica nonnina una targa ricordo e auguri da tutti. Una donna ancora arzilla che conserva un buon appetito e che ama rivangare fra le pieghe del tempo tra aneddoti e bellissime storie di famiglia, del suo passato e della vecchia Sinnai.

Sposata con Antonio Moi, tzia Maria Piccioni ha avuto cinque figli, di cui quattro viventi. Vive con loro. Una vecchiaia serena, nel calore e nel culto dei figli.

Vedova da diversi anni, la nonnina, ha ancora sette fra fratelli e sorelle: il più grande è Cenzino Piccioni, 96 anni, storico pizzaiolo di Sinnai.

Alla festa ha accolto tutti con grande simpatia. Il segreto di tanta vita: "Il lavoro, la serenità, il culto e l'amore per la famiglia, per il buon Dio che ringrazio ogni giorno".

A tutti, la centenaria ha dato appuntamento al prossimo anno.

Fonte: L'Unione Sarda





