Vendevano borse e magliette contraffatte: Bloccati 4 senegalesi

Quasi 300 capi di abbigliamento contraffatti, 54 creme medicinali e due tonnellate di alimentari sequestrati, tre ambulanti denunciati e uno arrestato.

È il bilancio dei controlli eseguiti dalla Guardia di finanza a Cagliari e nell'hinterland per frenare la vendita abusiva di prodotti falsi.

In particolare nella zona di Muravera, in spiaggia, sono stati bloccati due senegalesi sorpresi a vendere 124 capi contraffatti tra borse, cinture e magliette con marchi Gucci, Fendi, Emporio Armani, Nike e Adidas. Le successive perquisizioni a casa loro hanno portato al sequestro di altri 14 capi fasulli.

Uno dei due, durane le operazioni di identificazione, ha aggredito i militari delle Fiamme gialle ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, l'altro è stato denunciato.

A Cagliari invece sotto i riflettori dei Baschi verdi è finito un negozio gestito da un senegalese dove sono stati sequestrati 54 prodotti contraffatti (scarpe, cinture e portafogli) e 54 tubetti di crema medicinale messi in vendita senza licenza o autorizzazioni.

Sotto chiave sono finite anche 2 tonnellate di generi alimentari in pessimo stato di conservazione e per le quali il titolare dell'attività non aveva alcuna autorizzazione alla vendita.

L'uomo è stato denunciato e dovrà pagare una multa di 5mila euro.

A Quartu Sant'Elena, infine, è stato denunciato un altro ambulante, sempre senegalese, bloccato con 75 articoli con marchi contraffatti.

Fonte: (ANSA).





