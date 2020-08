Coronavirus: in Sardegna le discoteche restano aperte, ma ci saranno più controlli

Il governatore Solinas ha firmato l'ordinanza a tarda sera ieri 11 agosto, prima di decidere ha consultato il comitato tecnico scientifico

SASSARI. La movida non si ferma, ma dovrà sottostare a regole più stringenti. Dopo 24 ore di anarchia notturna, con le discoteche aperte nonostante per decreto del premier dovessero rimanere chiuse, il governatore Christian Solinas ha firmato ieri 11 agosto alle 23,30 l'ordinanza che proroga l'apertura dei soli locali all'aperto, ma con paletti molto più rigidi rispetto a quella dello scorso 15 luglio. I contenuti dell'ordinanza si conosceranno solo oggi 12 agosto, giorno di entrata in vigore. Prima di decidere il governatore si è consultato con il comitato tecnico scientifico, che ha dato un parere positivo, però vincolato a un incremento dei controlli. Perché l'aumento del numero dei contagi ha messo in allarme un po' tutti.

Fonte: La Nuova Sardegna





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a