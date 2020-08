La storia di Kalle, in fuga da Berlino Est per inseguire un sogno

Maria Elena Nocilla mercoledì presenta a Ula Tirso il suo libro “Blu Heike”



La storia di un ragazzo e del suo sogno di diventare uno scrittore. La scrittrice Maria Elena Nocilla parlerà di Kalle e delle sue avventure in occasione della presentazione del suo “Blu Heike”, in programma nel suo paese natale, Ula Tirso: appuntamento per mercoledì 12 agosto, alle 22, in piazza IV Novembre.

Kalle – un ragazzo “incondizionatamente diverso” da tutti gli altri che vive a Berlino, ad est del muro, dove nessuno è padrone di se stesso – lascia la sua città per inseguire un sogno, il blu del suo delirio: “Quel blu fragile e cristallino che danzava impavido trasformando ogni realtà”. Tra oscurità e desiderio, aspirazione ed esaltazione, il protagonista si muove alla ricerca di una seconda possibilità. Le donne che incontrerà lo condurranno dentro visioni allucinate, luoghi vagheggiati, dove ambizione, coscienza e ardore saranno parte del suo desiderio dissennato. Uno straordinario viaggio attraverso fragilità esistenziali, conflitti sentimentali e la consapevolezza di un destino ineluttabile.

“Avevo solo voglia di liberare la mia anima, avevo voglia di sentirmi Kalle Schmidt. Volevo tirare fuori il mio mondo, quel silenzio straordinario da raccontare”, spiega la scrittrice. “Blu Heike” è stato pubblicato dal “Gruppo Albatros Il Filo”.

Maria Elena Nocilla. Nata ad Ula Tirso e trasferitasi a Catania con la famiglia, non ancora quindicenne vince il suo primo concorso regionale di poesia. Laureata in Biotecnologie all’Università Carlo Bo di Urbino, vive adesso nelle Marche, dove pratica la scherma come atleta ed istruttrice. Nel 2010 pubblica il suo primo romanzo, “Senza ali”. Tra fasci di luce e buio, un racconto evocativo ed immaginifico che esplora, fra effimero ed ultraterreno, le diverse dimensioni dell’esistenza. Poi, dopo un intenso periodo trascorso nel sud della Stiria, al confine con la Slovenia, scrive il suo secondo lavoro, “Blu Heike”. Attualmente sta lavorando alla stesura di un nuovo romanzo.

Martedì, 11 agosto 2020

