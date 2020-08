Bocconcini al veleno a San Vero Milis, nel mirino cani e gatti: “Non devono girare da soli”

Sos per bocconcini ed esche con veleno a San Vero Milis, nell’Oristanese. L’allarme viene lanciato dal Comune, in seguito alla “segnalazione per sospetto avvelenamento trasmessa dal medico veterinario Salvatore Giovanni Marongiu, nella quale, sulla base della sintomatologia, morte sospetta e rinvenimento di boccone/esca nelle vicinanze degli animali, ha emesso diagnosi di sospetto avvelenamento in relazione a tre cani e al fine della conferma della diagnosi ha inviato il campione all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale”. Insomma, le verifiche vanno avanti, ma intanto scattano i divieti e le raccomandazioni: “I cani, sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici, dovranno essere tenuti al guinzaglio, muniti di museruola che impedisca l’ingestione casuale di bocconi”.





