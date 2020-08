“Subito un semaforo in attesa della rotonda all’incrocio della morte”

Statale 388, proposta del sindaco di Solarussa. Ieri a Simaxis commosso addio al poliziotto

Ieri in un clima di grande commozione Simaxis ha salutato Marco Caria, l’agente di polizia morto venerdì in un incidente stradale sulla statale 388, alle porte del paese. E oggi riprende la discussione su una strada che ha già fatto troppe vittime: bisogna intervenire, e subito. Lo dice anche il sindaco di Solarussa, Mario Tendas: “Dobbiamo chiedere a gran voce all’ANAS un intervento che permetta di limitare l’attuale inaccettabile livello di pericolosità e rischio in quell’incrocio con la strada provinciale 15. L’ideale probabilmente sarebbe una rotonda, tante ne sono state fatte in altri incroci meno importanti e trafficati. Non escludo possano esserci anche soluzioni alternative, ma una cosa è certa: su quell’incrocio è urgente intervenire. Se non dovesse essere possibile realizzare in tempi brevi la rotonda, si installi provvisoriamente un semaforo”.

"Come sindaco di Solarussa ovviamente non ho competenze dirette", dice Mario Tendas. "Ma credo di avere l'obbligo morale di denunciare una situazione per la quale quotidianamente tanti cittadini, compresi i miei compaesani, rischiano la vita nel percorrere quella strada e nell'attraversare quel crocevia". Un impegno collettivo per ottenere dall'ANAS un rimedio in tempi brevissimi, secondo Tendas, "sarebbe il modo migliore per tenere vivo il ricordo delle persone che su quella strada hanno sacrificato purtroppo la loro vita".

