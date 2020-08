Carloforte, in isolamento anti Covid tutti i ragazzi che sono stati in discoteca e a una festa privata

Isolamento per tutti coloro che hanno partecipato a una festa privata il 4 agosto e sono stati in discoteca il 31 luglio, chiusura dei locali a mezzanotte, sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private, sia di pubblico spettacolo che sportive, sospesi i mercatini e raddoppiati i controlli: ordinanza con effetto immediato firmata dal sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni dopo che altri 5 ragazzi sono risultati positivi al covid-19.

Misure restrittive e necessarie, adottate dal primo cittadino per evitare che il virus si propaghi oltre nell’isola. I giovani stanno bene, non sono ricoverati in ospedale ma stanno rispettando l’isolamento assieme alle proprie famiglie. Da domani l’Ats ha predisposto l’avvio dei tamponi a tutti coloro che hanno partecipato alle serate del 31 luglio e del 4 agosto. Immediatamente per loro sarà previsto un periodo di isolamento. Se il tampone sarà negativo, per qualche giorno ancora dovranno rimanere a casa mentre i loro familiari potranno uscire. Chi dovesse avere un esito positivo, l’isolamento è previsto anche per la famiglia. “Il tampone è l’unico strumento che abbiamo per circoscrivere la diffusione del contagio. L’ufficio di igiene pubblica ci ha chiesto di invitare caldamente tutti i partecipanti alla serata danzante e alla festa di compleanno a sottoporsi al tampone. Ve lo chiedo con tutta la forza che ho: lasciamo stare le tentazioni egoistiche, il timore di dover trascorrere qualche giorno a casa. È importante per la nostra salute, per quella dei nostri figli e dei nostri genitori”.

