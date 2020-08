Scuola di musica a Monserrato, attivata l’istanza di finanziamento della RAS. L’assessora Emanuela Stara: “la realizzazione della scuola di musica è nei nostri programmi e quest’anno, nonostante le emergenze che abbiamo avuto legate al covid, abbiamo chiesto il contributo alla regione”. La comunità di Monserrato ha per tradizione una particolare propensione a coltivare l’arte della musica tanto da avere nel proprio territorio una sezione musicale presso l’Istituto Comprensivo La Marmora, scuola secondaria di primo grado, e una banda musicale, due importanti fucine di formazione giovanile e meno giovani, dilettanti e professionisti. Da quando l’amministrazione Locci si è insediata, si è concretizzata l’idea di far nascere nel territorio un centro per coltivare questa arte presso i locali di proprietà comunali, individuati al momento nella dismessa sede dell’ex asilo comunale, da affidare a un gestore che possa soddisfare le istanze provenienti da più parti nell’ampio bacino di riferimento di Monserrato e dei comuni limitrofi su cui si fa affidamento per prevedere un elevato numero di iscrizioni. “Non appena avremo la conferma del buon esito della nostra richiesta, intraprenderemo le fasi successive che porteranno alla realizzazione del progetto”.

