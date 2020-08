Fiera dell'Artigianato artistico sino al 6 settembre a Mogoro

Inaugurata la rassegna giunta alla 59a edizione: 91 gli espositori



"L'organizzazione di questa Fiera è un atto d'amore verso l'artigianato e gli artigiani per quello che rappresentano, ma anche verso la Sardegna e verso l'Italia - ha detto il primo cittadino - Il nostro obiettivo primario era dare un segnale importante per far capire che è possibile una ripresa post-Covid con tutte le misure di sicurezza sanitaria. La Fiera di Mogoro è uno degli appuntamenti più longevi dell'Isola: dal 1961 l'amministrazione comunale porta avanti con orgoglio questa manifestazione, unica nel suo genere in Sardegna. Oggi più che mai l'artigianato artistico ha bisogno di un sostegno forte. Questi momenti di mercato sono quanto mai importanti per la ripresa delle attività dei nostri imprenditori artigiani".

Fonte: La Nuova Sardegna





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a