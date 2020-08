Incendio a Torangius, lambite diverse case

Ancora fiamme a Torangius, ancora una volta vicino al campo ex San Paolo, oggi in gestione al Rugby Oristano. Il fuoco non sembrerebbe aver arrecato danni alle strutture, anche se varie decine di metri di tubi da irrigazione sono stati distrutti dalle fiamme. L'incendio probabilmente è partito in mattinata dal canneto sull'altro lato della strada di campagna che dalla parrocchia di San Paolo porta alla circonvallazione di Silì ed ha poi scavalcato la sede stradale sospinto dal maestrale, raggiungendo gli esterni del campo. Una coincidenza tutto sommato fortunata, perché se il vento avesse soffiato in direzione contraria sarebbero state a rischio alcune villette. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di due camion e una jeep dei Vigili del Fuoco. Si ripropone però il problema della sicurezza dell'area, dove crescono indisturbate a lato della strada le canne, combustibile fenomenale per le fiamme. L'area, utilizzata anche come discarica abusiva, andrebbe pulita e messa in sicurezza, anche perché a poche centinaia di metri ci sono le case di via Verga e basta appunto una giornata particolarmente ventosa per mettere a repentaglio l'incolumità dei residenti e delle attività agricole. (dav.pi.)

Fonte: La Nuova Sardegna