La porta principale per entrare nella storia della Sardegna, tra Losa e Santa Cristina

Alla scoperta del grande nuraghe di Abbasanta e del pozzo sacro di Paulilatino La porta principale per entrare nella storia della Sardegna si trova al centro dell’Isola, tra Abbasanta e Paulilatino, sull’altopiano rinverdito dalle querce da sughero e dagli olivastri e annerito dalle pietre di basalto. E’ una porta che si apre sue due delle principali testimonianze archeologiche della Sardegna: il nuraghe Losa e il pozzo sacro di Santa Cristina. Chi arriva da Nord trova il nuraghe Losa a poche decine di metri dalla confluenza tra la Statale 131 Carlo Felice e la Statale 131 Dcn, Diramazione centrale nuorese. “Il complesso nuragico appare isolato e maestoso, sembra quasi un panettone sulla tavola”, come scherzosamente ha detto l’archeologo della Sovrintendenza Alessandro Usai alla rivista Antas. E’ un simbolo. Rappresenta il centro della Sardegna, il centro della sua storia che porta al popolo dei nuragici, 1500 – 1200 anni prima della nascita di Cristo. Una delle peculiarità del nuraghe Losa è sicuramente la sua fruibilità: la struttura trilobata, attorniata dal vecchio villaggio, è in buono stato. Lo si può visitare all’interno, addirittura raggiungendo la sommità, da dove si scorge un bellissimo panorama. Il nome originario del nuraghe Losa “nurache ‘e losas”, significa “nuraghe delle tombe”, e fa riferimento alle urne cinerarie romane scavate nella roccia ai margini dell’area in cui sorge. Fu il primo in Sardegna a diventare oggetto di approfondito studio da parte degli archeologi. Venne acquisito dallo Stato nel 1893. Fu al centro di scavi e di un meticoloso lavoro di recupero proseguito a cavallo dei secoli, grazie al quale quelle grandi pietre ritrovarono la giusta maestosità dopo centinaia e centinaia d’anni di abbandono. Oggi è gestito dalla cooperativa Paleotour. Nel sito internet dedicato si trovano tantissime informazioni interessanti e utili per approfondire, per programmare una visita, per essere partecipi delle iniziative che proprio la coop organizza periodicamente nell’area del nuraghe. “In questi giorni proponiamo una esperienza eccezionale, legata alla notte di San Lorenzo, alle stelle cadenti”, spiega Patrizia Carta, presidente della cooperativa Paleotour. “Dal nuraghe Losa andremo proprio alla scoperta delle stelle, alla scoperta del significato che avevano per i nostri antenati. I visitatori dovranno portarsi da casa un materassino o una stuoietta. Potranno distendersi nello spiazzo vicino al nuraghe e grazie anche all’impiego di un puntatore laser navigare nel cielo stellato. Domenica 9 agosto, dalle 21.30, ci farà da guida l’astrofisica Barbara Leo, mentre mercoledì 12 agosto, sempre dalle 21.30, avremo l’astrofisico Fabrizio Pedes che, appunto, si soffermerà maggiormente sulle costellazioni e i miti raccontati dai sardi”. Al nuraghe Losa questo tipo di attività non sono una novità. La cooperativa Paleotour promuove La Giornata D al Nuraghe Losa, in occasione della Giornata internazionale della donna: archeologia al femminile cucita con un filo d’arte; poi i Giochi di Primavera al Nuraghe Losa, per imparare con l’archeologia e vivere la primavera godendosi le prime giornate di sole. Non solo al nuraghe Losa, volendo, ci si può anche sposare, come accaduto a una coppia due anni fa. Uno scenario davvero suggestivo, inserito nel verde dell’agro di Abbasanta. A pochi chilometri di distanza, invece, si può visitare la borgata di Sant’Agostino, con i tradizionali “muristenes”, sede della grande festa annuale dedicata al Santo; attorniata dal parco, meta prediletta degli scout. E ancora è da citare la struttura di Tanca Regia, che per secoli è stata la più importante struttura di allevamento del cavallo in Sardegna e ora è gestita dall’agenzia Agris Sardegna ed è sede di importanti eventi di equitazione. Nel paese di Abbasanta, invece, è aperto il Museo etnografico che racconta la vita contadina locale.

Fonte: Link Oristano