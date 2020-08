Un tredicenne di Ploaghe protagonista in tv con Raoul Bova

Il tredicenne Andrea Arru fa la parte del sex symbol del cinema italiano quando era adolescente nella fiction "Buongiorno mamma"

Dal 1993 è il sex symbol del cinema italiano. Da “Piccolo grande amore”, suo primo ruolo da protagonista, ricordato soprattutto per la scena in cui lui esce dall’acqua (il mare è quello della Sardegna) con il fisico perfetto da nuotatore. Ma com’era appena adolescente Raoul Bova? Chi non ha visto una sua foto a quell’età può adesso immaginarselo con il volto di Andrea Arru, tredicenne di Ploaghe scelto per interpretare Bova nella nuova fiction Mediaset (andrà in onda su Canale 5) intitolata “Buongiorno mamma”.

Per chiarire meglio, farà lo stesso personaggio da ragazzino assegnato nella versione adulta al noto attore. Una produzione Lux Vide, con riprese previste in autunno, che ha affidato la regia a Giulio Manfredonia, già dietro a film campioni d’incassi come “Qualunquemente” con Antonio Albanese ed episodi di serie molto amate come “Rocco Schiavone” e “L’isola di Pietro” ambientata a Carloforte. Tra le protagoniste della nuova fiction anche le attrici Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera e Serena Autieri. Quest’ultima rappresentata dall’agenzia Cda Di Nardo come Andrea Arru, sempre più lanciato nel mondo della recitazione a grandi livelli. Presto lo si vedrà al cinema in ben due film, girati l’anno scorso. Il primo a uscire dovrebbe essere “Calibro 9” diretto da Toni D’Angelo, dove il giovanissimo attore sardo interpreta il figlio di Alessio Boni, uno dei membri del ricco cast che comprende anche Marco Bocci, Michele Placido, Ksenia Rappoport e Barbara Bouchet già presente nel cult poliziottesco “Milano Calibro 9” di Fernando Di Leo, di cui il nuovo lungometraggio rappresenta un sequel ambientato diversi decenni dopo.

Ancora più importante, perché in questo caso protagonista del film, è l’esperienza fatta da Andrea Arru sul set di “GlassBoy” attualmente in fase di post-produzione e possibile film di Natale per la storia che racconta. Paura, coraggio, crescita, libertà, sono i temi trattati in questo lungometraggio in modo realistico ma anche fiabesco. Nel film veste i panni dell’undicenne Pino che a causa di una malattia e di una famiglia iperprotettiva vive quasi in solitudine fino a quando non fa amicizia con un gruppo di stravaganti ragazzini. Una coproduzione internazionale (Italia, Svizzera, Austria) con regia di Samuele Rossi e due mesi di riprese in diverse regioni della Penisola e anche all’estero, in Carinzia. Al suo fianco hanno recitato nomi conosciuti come Loretta Goggi, nel ruolo della nonna, Giorgio Colangeli, Giorgia Wurth.

Un momento insomma importante del percorso di Andrea Arru che dopo le esperienze come baby modello per grandi marchi, in particolare Armani, sembra aver trovato la sua strada nel cinema. Per adesso, ha solo 13 anni, resta giustamente ancora un gioco. Un po’ come il calcio o il nuoto, le sue passioni per quanto riguarda l’attività sportiva. Certo il mondo della recitazione lo vive già in modo professionale. In breve tempo è passato da apparizioni in cortometraggi indipendenti di filmmaker sardi a essere richiesto da importanti produzioni a livello nazionale. Tutto è nato un po’ per caso, quattro anni fa, quando i genitori sono stati contattati per chiedere la possibilità di farlo recitare in un corto della Scuola civica cinema di Sassari. Stregato dalla magia del set Andrea ha poi iniziato a prendere lezioni di dizione e recitazione, seguito sempre da vicino da mamma Daniela e papà Roberto. Protezione necessaria per un bambino, ora adolescente, che deve vivere queste esperienze senza pressioni. Così va avanti il giovanissimo attore di Ploaghe.



